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محافظ الإسكندرية: معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يشارك به 60 شركة

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:00 م
محافظ الإسكندرية: معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يشارك به 60 شركة محافظ الإسكندرية بمعرض سوبر ماركت أهلاً رمضان
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة ،  محافظ الإسكندرية، إن فعاليات معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يشارك بها أكثر من 60  شركة من قطاع الأعمال متمثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وشركات ومصانع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات الإنتاجية للقوات المسلحة ومشروع أمان لوزارة الداخلية.

وأشار محافظ الإسكندرية خلال بيان له، إن المعرض سوف يستمر من اليوم إلى العاشر من رمضان، والذى يتوافر فيه جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه والأرز والسكر والياميش وأصناف متعددة من البلح والألبان والبيض والزيوت والسمن والزبد والعسل والدقيق والمعلبات والمنظفات والملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والأدوات والأجهزة الكهربائية بأسعار تتافسبة تقل عن أسعار الأسواق بما يتراوح بنسبة 20٪ من التخفيضات.

و قامت مديرية التموين بتدشين ، مكتب لتلقى الشكاوى الخاصة بالجودة والأسعار وتوافر السلع للسادة زوار المعرض،وقام المحافظ والوفد المرافق له بالمرور على جميع الشركات العارضة والتأكد من توافر السلع وأسعارها والتخفيضات المنوطة بها، وكذلك جودتها من المواطنين زوار المعرض وسؤالهم عن جودة السلع والأسعار، وقد أكد زوار المعرض أن الأسعار تقل بكثير عن السلع مثيلتها المتواجدة بالأسواق.

ووجه المحافظ ، التهنئة للشعب المصرى بالتعديلات الدستورية، وتوجه بالتبريكات إلى أهالى الإسكندرية لمواسم الأعياد وقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه شكره للشركات العارضة على التعاون المثمر وعلى التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة ولتحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات المشاركة.

 

 


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