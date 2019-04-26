محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأى مخالفات تحجب رؤية الشواطئ

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه لن يسمح بأى مخالفات على شواطئ الإسكندرية، متابعًا: "نحرص على توافر خدمات جيدة بأسعار مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية مع وجود ضمانات لعدم حجب رؤية البحر عن المواطنين".

وأضاف فى تصريح صحفي خلال افتتاحه، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" أنه سيتم تطبيق الكود الخاص بالشواطئ بأسعار مناسبة للمواطن، وكذلك السائح الذى يرغب في الاستفادة بخدمات على نفس مستوى تصنيف الشاطئ وسعر الخدمة المدفوعة.

وأوضح أن شواطئ الإسكندرية بوضعها الحالى أصبحت محلك سر، بسبب الاستغلال الخاطئ من قبل بعض الحاصلين على تصاريح وعقود للشواطئ، مضيفًا أن الاشغالات تتسبب فى عدم قدرة المصطافين على رؤية البحر.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على وضع تصميمات للشواطئ تراعي الجانب السياحي والتسويقي بجانب مراعاة البعد الخاص بإتاحة رؤية البحر للمواطنين، مؤكدًاأن الآلية الجديدة لن تؤثر على الشواطئ المجانية، متابعًا:من النهاردة لن يسمح للمترددين عليها بدفع أى رسوم إضافية مقابل الخدمة".

"