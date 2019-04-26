video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محادثات "أستانا" تفشل فى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الجمعة، 26 أبريل 2019 02:04 م
محادثات "أستانا" تفشل فى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ،ألكسندر لافرينتيف ،فشل المشاركين فى الجولة الـ12 للمفاوضات بصيغة أستانا حول سوريا فى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

 

وقال لافرينتيف للصحفيين اليوم الجمعة ، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية :" لم يتم التوصل الى اتفاق حول اللجنة الدستورية خلال جولة المحادثات هذه ". 

 


وأضاف :" سنواصل العمل على هذا الموضوع ". وفى سياق متصل ، أشار البيان الختامى لجولة أستانا الحالية ، المنعقدة فى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان ، إلى أن الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وايران) بحثوا الوضع فى ادلب وأعربوا عن قلقهم من محاولات "هيئة تحرير الشام" لزيادة السيطرة فى تلك المنطقة.

 


وأوضح البيان أن هذه الدول الضامنة اتفقت على اتخاذ تدابير معينة لخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار فى منطقة التصعيد بإدلب السورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث الروسى لسوريا: مشاورات أستانا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية

"فيديو" بهدف صناعة أوسة .. إبراهيما نداى يقسو على الإسماعيلى بالثالث

أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار مخاوف النمو وسهم نوكيا يهوى

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار

مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى حادثين مرورييين بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

أسهم أوروبا تتراجع لمخاوف من وقف الصين إجراءات التيسير النقدى

روسيا

محادثات أستانا

سوريا

سياسة




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة