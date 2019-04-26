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مؤشر نيكى يحقق رابع مكسب أسبوعى قبل عطلة طويلة

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:53 ص
مؤشر نيكى يحقق رابع مكسب أسبوعى قبل عطلة طويلة مؤشر _ أرشيفية
طوكيو – رويترز
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا اليوم الجمعة، بعد أرباح مخيبة للتوقعات لشركات تكنولوجيا كبيرة وفى الوقت الذى قلص فيه كبار المتعاملين فى السوق تداولاتهم قبل عطلة مدتها 10 أيام للاحتفال بتتويج ولى العهد الأمير ناروهيتو إمبراطورا للبلاد.
 
وخسر المؤشر نيكى 0.22 % ليغلق عند 22258.73 نقطة، وفى الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسى 0.26 % مسجلا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى.
 
وهوى سهم انريتسو، أحد أفضل الأسهم أداء فى العامين الأخيرين بفضل آمال بشأن الطلب المرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، 12.8 % بعد أن تسببت توقعات الشركة الحذرة بشأن الإيرادات فى خيبة أمل للمستثمرين.
 
وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 16 % فى صافى الأرباح فى سنة حتى مارس ليبلغ 7.5 مليار ين (67.17 مليون دولار)، منخفضا نحو 8% عن توقعات المحللين، وبلغت أسعار أسهم انريتسو أعلى مستوى فى 19 عاما الشهر الماضى لتزيد قيمتها إلى 3 أمثال على مدى عامين.
 
وأثرت النتائج الضعيفة سلبا على أسهم أخرى تستفيد من نظام شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
 
وأغلق سهم أدفانتست منخفضا 8.9 %، وتتوقع الشركة انخفاض أرباحها التشغيلية 54 % للسنة المالية الحالية من مستويات قياسية للأرباح حققتها فى السنة السابقة.
 
وأغلقت أسهم نينتندو متراجعة 1.3 % بعد أن قدمت شركة الألعاب العملاقة توقعات متحفظة للأرباح وطالبت بتوخى الحذر بشأن بيع جهاز سويتش فى الصين.
 
وارتفع سهم كيوسيرا 4.9 % بعد أن قدمت الشركة توقعات متفائلة ورفعت معدل توزيعاتها للأرباح بمقدار عشر نقاط مئوية إلى 50 %.
 
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 % ليغلق عند 1617.93 نقطة.
 

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