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لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المواد غير المضافة للمجموع وتمتحن ورقيا

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:25 ص
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المواد غير المضافة للمجموع وتمتحن ورقيا طلاب اولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، بعض المواد بشكل إلكترونى وهى المواد الأساسية وبعضها ورقيا، اليوم السابع" يقدم فى 6 معلومات تفاصيل المواد التى تمتحن إلكترونيا والورقية.

1 ـ المواد التى تمتحن ورقيا هى التربية الوطنية والتربية الدينية.

2ـ المديريات والإدارات تحدد موعد انطلاق امتحان المواد غير المضافة للمجموع.

3ـ الامتحان الورقى سيكون قبل الإلكترونى أى خلال الأيام المقبلة.

4ـ الإدارات التعليمية هى من تضع أسئلة الامتحانات.

5ـ الامتحان سيكون مثل السنوات السابقة فى طريقة أدائه.

6ـ المواد التى تختبر بشكل إلكترونى" اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاريخ والرياضيات واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الأولى".


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