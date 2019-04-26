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قطع الكهرباء 5 ساعات عن مدينة السنبلاوين غدا للتحميل على لوحة توزيع جديدة

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:00 ص
قطع الكهرباء 5 ساعات عن مدينة السنبلاوين غدا للتحميل على لوحة توزيع جديدة انقطاع الكهرباء -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلنت شركة كهرباء الدقهلية عن فصل التيار الكهربى غدا السبت الموافق 26 إبريل، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا بمدينة السنبلاوين وذلك من أجل التحميل على لوحة توزيع المعاهد الجديدة وإجراء بعض أعمال الصيانة .

 

وأوضحت الشركة أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هي منطقة مساكن الشهيد - الوابورات - أرض عبد الجليل -ملتاز - النزهه - البرجاس -القنطرة - طريق المعاهده - طريق ميت غمر - حى عبدالسلام - شارع المستشار - المنشية الجديده - الشيخ عمر - سيدى شيمر - شارع عبد المنعم - النوارده.

 

 


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