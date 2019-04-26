video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس ممطر على معظم أنحاء السعودية مصحوبة بنشاط مثير للرياح والأترية

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:27 ص
طقس ممطر على معظم أنحاء السعودية مصحوبة بنشاط مثير للرياح والأترية طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة حالة مطرية متوقعة بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على منطقتي الباحة وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس اليوم لطيف على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 23 درجة

طقس غائم جزئياً على معظم أنحاء البحرين والعظمى 30 درجة

استعدوا للموجة الحارة.. الأرصاد: تستمر للاثنين ودرجات الحرارة أعلى من الطبيعى.. طقس مائل للحرارة بالعاصمة وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 39.. وللمواطنين: استمتعوا بالمتنزهات لكن تجنبوا الشمس وأكثروا السوائل

طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

طقس

السعودية

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

أمطار




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة