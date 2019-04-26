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الجمعة، 26 أبريل 2019 04:44 م
خالد صلاح
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ضبط هيروين بقيمة 8 ملايين يورو فى ولاية سالزبورج النمساوية

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:15 م
ضبط هيروين بقيمة 8 ملايين يورو فى ولاية سالزبورج النمساوية شرطة النمسا
أ ش أ
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تمكنت قوات الأمن النمساوية من ضبط 19 كليوجراما من مادة الهيروين المخدرة، والتى تصل قيمتها إلى 8 ملايين يورو، وذلك قبل توزيعها فى ولاية سالزبورج السياحية.


وقالت مصادر فى إدارة مكافحة المخدرات النمساوية، اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على شخصين متورطين فى عملية التهريب، وهم من رجال الأعمال أصحاب شركة وهمية، وقد استغلوا بعض الرحلات التجارية فى تهريب المخدرات خاصة من تركيا.


وأضافت أن قوات الأمن أوقعت بالمتهمين من خلال كمين تم نصبه لهما، بعد ادعاء عناصر تابعة للشرطة أنهم مشترين لشحنة الهيروين، وقد تم نقل المتهمين بعد إلقاء القبض عليهما إلى سجن مدينة سالزبورج. 


وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات؛ لمعرفة مدى تورط عناصر أخرى فى عملية التهريب، والمنشأ الحقيقى لشحنة الهيروين، وكافة الأطراف المرتبطة بالمهربين، والتجمعات التى يروجون فيها شحنات المخدرات.

 


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