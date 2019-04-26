ضبط صاحب محل أسماك لتخزينه الفسيخ الفاسد لبيعه فى شم النسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب محل بمنشأة القناطر، لاتهامه بحيازة طن ونصف من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الادمى، مستغلا إقبال المواطنين على شراء الأسماك بمناسبة شم النسيم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "عمرو.ع" صاحب محل أسماك بمنشأة القناطر، لكميات من الأسماك "الفسيخ" منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة مستغلا تلك الفترة لقرب موسم شم النسيم واقبال المواطنين علي تلك الأصناف.

وبضبط المتهم عثر بحوزته على طن ونصف من الفسيخ معبأ داخل برميل خشبية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما حرر ضباط مباحث التموين بالجيزة خلال حملة أمنية، 51 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.