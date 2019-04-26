ضبط صاحبى مخبزين في عين شمس استوليا على 308 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (87) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط إثنان من المسئولين عن مخابز بلدية في عين شمس (بمحافظة القاهرة) لقيامهما بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره (308,458 – ثلاثمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون جنيه)، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن مطعم غير مرخص في برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (460 أربعمائة وستون كيلو جرام "زيت طعام") معبأة وسابقة الإستخدام ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير ظاهرى فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب تمهيداً لاستخدامها فى تحضير الوجبات ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط أمين عهدة مجمع إستهلاكى - بدائرة قسم شرطة الوايلى "محافظة القاهرة" ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (540 خمسمائة وأربعون عبوة "عصائر-منتجات ألبان") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (637) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (7) قضايا إسطوانات بوتاجاز .. ضبط خلالها (5 إسطوانات بوتاجاز، وقضية مواد بترولية .. ضبط خلالها (39000 لتر "سولار – بنزين"، وضبط (8) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (12,550 طن دقيق) وضبط (135) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (10) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (2) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (34) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (8,315 طن مواد غذائية متنوعة، وضبط (9) قضايا فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها 2,842 طن بويات – منظفات".

ونجحت شرطة التموين في ضبط (396) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص"، وضبط (14) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (1 طن لحوم وأسماك"، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (251عبوة سجائر"، وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (2,350 أطنان أسمدة وأعلاف"، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (3460 قطعة غيار سيارات".