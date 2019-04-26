صور .. وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة يفتتحان معرض إنتاج أرض سيناء

العريش - محمد حسين

استهل وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة زيارتهم لشمال سيناء، بافتتاح معرض إنتاج أرض سيناء فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، برفقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء رضا سويلم مدير الأمن .

تضمن المعرض منتجات زراعية من سيناء ومنتجات الأسر المنتجة، كما قام وفد من وزارة الأوقاف ببدء توزيع إعانات عاجلة مكونة من 4000 كرتونة مواد غذائية هدية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة .

وكان فى إستقبال وزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة كلاً من، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومدير أمن شمال سيناء

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات بحضور الوزيرين .

وكان وزير الأوقاف أدى خطبة صلاة الجمعة فى مسجد المدينة الشبابية بالعريش فور وصولة وتركزت خطبته على أسس بناء الأوطان ومحاربة الشائعات.



محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف والشباب والرياضة



محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف والشباب والرياضة