video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مسلمو سريلانكا يتحدون الإرهاب ويؤدون صلاة الجمعة بالمساجد

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:37 م
صور.. مسلمو سريلانكا يتحدون الإرهاب ويؤدون صلاة الجمعة بالمساجد صلاة الجمعة فى سريلانكا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

فى الوقت الذى ارتفع فيه صوت الأذان لصلاة الجمعة اليوم فى شوارع كولومبو بسريلانكا، استُقبلت حشود المسلمين بمشهد غير معتاد رافعين شعار لا نخشى الإرهاب.

وتشهد شوارع سريلانكا تشديد للإجراءات الأمنية فى العاصمة الساحلية منذ تفجيرات انتحارية فى عيد القيامة استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة 253 شخصا وهزت البلاد التى تتمتع بالسلام النسبى منذ عقد.

سريلانكا (1)
صلاة الجمعة بمسجد بسريلانكا

 

وقال رئيس الحق، وهو عامل مبيعات يبلغ من العمر 28 عامًا "إنه وضع محزن للغاية" فى الوقت الذى حث فيه الجنود المصلين على العبور بسرعة وأخذت الكلاب المدربة تشتم كل شيء فى ممرات العبور.

وقال الجيش اليوم إنه يجرى نشر حوالى عشرة آلاف جندى فى أنحاء الدولة، وهى جزيرة فى المحيط الهندي، للقيام بأعمال البحث وتأمين المراكز الدينية.

وناشدت جمعية علماء سريلانكا، وهى الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية فى البلاد، المسلمين الصلاة فى المنازل اليوم الجمعة فى حالة "كانت هناك حاجة لحماية الأسرة والممتلكات".

سريلانكا (3)
 

 

سريلانكا (4)
 

 

سريلانكا (5)
 

 

سريلانكا (6)
 

 

سريلانكا (7)
 
 
سريلانكا (8)
 

 

سريلانكا (9)
 
 
سريلانكا (10)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: تفجيرات سريلانكا تشير إلى اتساع نطاق داعش

شاهد.. لحظة انفجار دراجة بخارية فى عاصمة سريلانكا

أستراليا تحذر من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات الإرهابية فى سريلانكا

سريلانكا تعلن مقتل زعيم جماعة مسلحة متهمة بالتورط فى هجمات الفصح

السلطات فى سريلانكا تناشد المواطنين تجنب المساجد والكنائس خوفا من هجمات

رئيس سريلانكا: الشرطة تسعى لإلقاء القبض على 140 شخصا على صلة بتنظيم داعش

سريلانكا

أخبار سريلانكا

سيرلانكا

هجمات سريلانكا




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة