صور.. مسلمو سريلانكا يتحدون الإرهاب ويؤدون صلاة الجمعة بالمساجد

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

فى الوقت الذى ارتفع فيه صوت الأذان لصلاة الجمعة اليوم فى شوارع كولومبو بسريلانكا، استُقبلت حشود المسلمين بمشهد غير معتاد رافعين شعار لا نخشى الإرهاب.

وتشهد شوارع سريلانكا تشديد للإجراءات الأمنية فى العاصمة الساحلية منذ تفجيرات انتحارية فى عيد القيامة استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة 253 شخصا وهزت البلاد التى تتمتع بالسلام النسبى منذ عقد.



صلاة الجمعة بمسجد بسريلانكا

وقال رئيس الحق، وهو عامل مبيعات يبلغ من العمر 28 عامًا "إنه وضع محزن للغاية" فى الوقت الذى حث فيه الجنود المصلين على العبور بسرعة وأخذت الكلاب المدربة تشتم كل شيء فى ممرات العبور.

وقال الجيش اليوم إنه يجرى نشر حوالى عشرة آلاف جندى فى أنحاء الدولة، وهى جزيرة فى المحيط الهندي، للقيام بأعمال البحث وتأمين المراكز الدينية.

وناشدت جمعية علماء سريلانكا، وهى الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية فى البلاد، المسلمين الصلاة فى المنازل اليوم الجمعة فى حالة "كانت هناك حاجة لحماية الأسرة والممتلكات".























