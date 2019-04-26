صور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية ، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد وأكرم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونبيل الغريب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بافتتاح المعرض السنوى سوبر ماركت "أهلاً رمضان" الذى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ينظم المعرض مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية والمحافظة، وبمشاركة نحو ما يزيد عن 100 عارضا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، و70 عارضة من سيدات الأعمال، وتباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى35%، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ويضم المعرض كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات وجميع السلع الرمضانية والسلع الأساسية والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة، إلى جانب منتجات ومصنوعات السيدات، والتى تشمل كافة المشغولات اليدوية والملابس والمصنوعات الجلدية والإكسسوارات والأطعمة الطازجة.

ويدار المعرض بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

وخلال مراسم الافتتاح أكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، وأصدر تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان



محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض سوبر ماركت أهلًا رمضان