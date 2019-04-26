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صور.. ماراثون رياضى احتفالا بعيد تحرير سيناء بالغربية

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:43 ص
صور.. ماراثون رياضى احتفالا بعيد تحرير سيناء بالغربية ماراثون رياضى
الغربية - مصطفى عادل
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نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ماراثون لرياضة الجري بمدينة طنطا تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" ضمن فعاليات المشروع القومي للفتيات والمرأة  بمشاركة 200 فتاة وبحضور الدكتور أيمن عقبة وكيل مديرية الشباب والرياضة ،وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة ،الدكتور محمد منصور مدير عام إدارة شباب طنطا ثان.
 
بدأت فعاليات الماراثون من كوبري چيهان حتي النصب التذكاري للشهداء باستاد طنطا.
 
وتأتي فعاليات الماراثون في ظل إحتفالات محافظة الغربية بالذكري الـ37 بأعياد تحرير سيناء ،إنطلاقا من مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لتصبح عادة نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان، وفي ختام  الماراثون، تم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز.
 
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