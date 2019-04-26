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صور .. كنائس كفر الشيخ تحتفل بـ "الجمعة العظيمة "

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:17 م
صور .. كنائس كفر الشيخ تحتفل بـ "الجمعة العظيمة "
كتب فريق المحافظات
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احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم،بالجمعة العظيمة ،بحضور الآلاف من الأقباط بمدن المحافظة.
 
وترأس نيافة القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرابري ، الصلوات بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس،  بمدينة دسوق بحضور عدد كبير من القمامصة والقساوسة بالكنيسة، كما ترأس نيافة القمص بسطوروس نظمي،  والقس أيوب عزت، صلوات الجمعة الكبيرة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كفر الشيخ، بحضور عدد من القمامصة والقساوسة بالكنيسة .
 
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