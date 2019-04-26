صور.. كنائس الفيوم تحتفل بـ"الجمعة الكبيرة"

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الفيوم، اليوم، بالجمعة الكبيرة والتي تسمى أيضا بالجمعة الحزينة، وسط تشديدات أمنية حول الكنائس لتأمين الصلوات، بحضور الآلاف من الأقباط.
وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، صلوات الجمعة الكبيرة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بحضور عدد من القمامصة والقساوسة بالكنيسة.
وشهدت فعاليات، الاحتفالات اليوم، تلاوة الآيات من الأناجيل الأربعة والنبوات والتسابيح التي تتناسب مع هذه المناسبة، باللحن الحزايني، وتكون الكنيسة حزينة على صلب السيد المسيح عليه السلام في مثل هذا اليوم، ويختتم بهذه المناسبة أسبوع الآلام الذي احتفلت به الكنيسة، تمهيدا للاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وشهدت فعاليات، الاحتفالات اليوم، تلاوة الآيات من الأناجيل الأربعة والنبوات والتسابيح التي تتناسب مع هذه المناسبة، باللحن الحزايني، وتكون الكنيسة حزينة على صلب السيد المسيح عليه السلام في مثل هذا اليوم، ويختتم بهذه المناسبة أسبوع الآلام الذي احتفلت به الكنيسة، تمهيدا للاحتفال بعيد القيامة المجيد.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة