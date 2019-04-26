video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كنائس الفيوم تحتفل بـ"الجمعة الكبيرة"

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:59 م
صور.. كنائس الفيوم تحتفل بـ"الجمعة الكبيرة" الكنائس القبطية الأرثوذكسية
الفيوم-رباب الجالي
إضافة تعليق

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الفيوم، اليوم، بالجمعة الكبيرة والتي تسمى أيضا بالجمعة الحزينة، وسط تشديدات أمنية حول الكنائس لتأمين الصلوات، بحضور الآلاف من الأقباط.

وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، صلوات الجمعة الكبيرة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بحضور عدد من القمامصة والقساوسة بالكنيسة.

وشهدت فعاليات، الاحتفالات اليوم، تلاوة الآيات من الأناجيل الأربعة والنبوات  والتسابيح التي تتناسب مع هذه المناسبة، باللحن الحزايني، وتكون الكنيسة حزينة على صلب السيد المسيح عليه السلام في مثل هذا اليوم، ويختتم بهذه المناسبة أسبوع الآلام الذي احتفلت به الكنيسة، تمهيدا للاحتفال بعيد القيامة المجيد.
 
IMG-20190426-WA0011
 
IMG-20190426-WA0012
 
IMG-20190426-WA0013
 
IMG-20190426-WA0014
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأقباط يصلون خميس العهد.. والكهنة والأساقفة يغسلون أرجل شعب الكنيسة

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة