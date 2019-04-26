صور.. كنائس الفيوم تحتفل بـ"الجمعة الكبيرة"

وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، صلوات الجمعة الكبيرة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بحضور عدد من القمامصة والقساوسة بالكنيسة.



وشهدت فعاليات، الاحتفالات اليوم، تلاوة الآيات من الأناجيل الأربعة والنبوات والتسابيح التي تتناسب مع هذه المناسبة، باللحن الحزايني، وتكون الكنيسة حزينة على صلب السيد المسيح عليه السلام في مثل هذا اليوم، ويختتم بهذه المناسبة أسبوع الآلام الذي احتفلت به الكنيسة، تمهيدا للاحتفال بعيد القيامة المجيد.











