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صور.. عادة حرق "دمى" اللمبى ليلة شم النسيم فى بورسعيد كل عام

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:31 م
صور.. عادة حرق "دمى" اللمبى ليلة شم النسيم فى بورسعيد كل عام
بورسعيد محمد فرج
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تنطلق احتفالات الربيع من محافظة بورسعيد وكالعادة يحرص أهالي المحافظة على مواكبة فصل الربيع بطريقة مبهجة لتوديعه بعدد من الطقوس المختلفة منها حرق الدمى التى ترمز لــ الفساد والظلم فى إحتفالية  ليلة شم النسيم  .
 
ومن ابرز هذه العادات حرق "اللمبى"  أو "الألنبى" وهى الدمية التى إعتاد البورسعيدية حرقها بعد ثورة سعد زغلول 1919 وعلى مدار السنين اصبح " الألنبى" رمزا للطغيان والفساد والهدف من هذه العادة السنوية هو تجسيدها لمعالجة القضايا بطريقة مبهجة خلال أعياد الربيع وبالتحديد ليلة شم النسيم حيث يتوافد العديد من أبناء  المحافظات إلى مدينة بورسعيد للإستمتاع بكل ماهو طريف فضلا الإستمتاع بشاطئ المتوسط .
 
 
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