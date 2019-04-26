video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 07:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. العاصمة الكندية تعلن حالة الطوارئ مع ارتفاع مستويات المياه

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:00 ص
صور.. العاصمة الكندية تعلن حالة الطوارئ مع ارتفاع مستويات المياه جهود الانقاذ فى كندا
مونتريال (رويترز)
إضافة تعليق

تسبب ارتفاع منسوب المياه فى مزيد من عمليات الإجلاء فى وسط كندا، وأعلن رئيس بلدية العاصمة أوتاوا، حالة الطوارئ وحذرت السلطات فى كيبيك من أن سدا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

وأعلن جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ إثر ارتفاع مستويات المياه بطول نهر أوتاوا وتوقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وطلب واتسون فى بيان نشره عبر تويتر المساعدة من الإدارة المحلية فى أونتاريو ومن جيش البلاد، وحذر من أن التوقعات تشير حاليا إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التى ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا فى 2017".

وبحسب موقع إلكترونى حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم فى إقليم كيبيك، وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة مثل وضع أكياس رمال.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز فى الجزء الغربى من كيبيك بسبب ارتفاع مستويات المياه.

وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائى تحسبا لحدوث تصدع فى السد القائم على نهر الروج.

الفيضانات فى كندا (1)
الفيضانات فى كندا

 

الفيضانات فى كندا (2)
الفيضانات فى كندا

 

الفيضانات فى كندا (3)
الفيضانات فى كندا 

 

الفيضانات فى كندا (4)
الفيضانات فى كندا

 

الفيضانات فى كندا (5)
الفيضانات فى كندا 

 

الفيضانات فى كندا (6)
الفيضانات فى كندا 

 

الفيضانات فى كندا (7)
الفيضانات فى كندا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيا مع نظيرته النيوزيلندية سبل مواجهة العنف

الجيش الكندى يشارك فى عملية لإنقاذ ضحايا الفيضانات فى كندا

العاصمة الكندية

كندا

أخبار كندا

حالة الطوارئ

ارتفاع مستويات المياه

امطار




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة