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الجمعة، 26 أبريل 2019 01:26 ص
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صور.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة الكولومبية خلال إضراب ضد الحكومة

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:06 ص
صور.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة الكولومبية خلال إضراب ضد الحكومة جانب من الاشتباكات فى كولومبيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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اندلعت اشتباكات وأعمال عنف وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، خلال إضراب ضد الحكومة احتجاجا على حكومة الرئيس إيفان دوكى والمطالبة بإقالتها.

وبحسب صور أبرزتها وكالة رويترز، فقد خرجت المظاهرات والتى تحولت إلى ساحة معركة بين المحتجين وقوات الأمن بعد أن أطلق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين قذفوا الأمن بالحجارة .

وأوضحت الصور، قيام الشرطة الكولومبية فى العاصمة بوجوتا، باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة .

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (1)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا 

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (2)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا 

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (3)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (4)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا 

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (5)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا 

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (6)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا 

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (7)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (8)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (9)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا

 

جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا (10)
جانب من الاحتجاجات والعنف فى كولومبيا

 

 


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الشرطة الكولومبية

كولومبيا

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