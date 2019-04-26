صور.. أحدث سفينة ركاب فى العالم تعبر قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

شهدت حركة الملاحة اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS، وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار، وأناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.

وتابع الفريق مهاب مميش، عبور السفينة من الصين مشددًا على توفير جميع الخدمات الملاحية وتعيين أكفأ المرشدين على السفينة، وأكد على أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة التي تحققت بالدعم الكامل للرئيس السيسي، ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذا المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلي السفن ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحجم.

وتعد SPECTRUM OF THE SEAS أحدث سفينة ركاب في العالم حيث تم تسليمها للشركة المالكة خلال عام 2019 وتقوم بأول رحلة بحرية لها قادمة من اليونان ومتجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

ويبلغ طول السفينة 347.1 متراً وعرضها 41.4 متراً وحمولتها الكلية 170 ألف طن رافعة علم جزر البهاما وتحمل على متنها ما يقرب من 3700 راكباً و طاقم يبلغ 1700 فرد.

وبدأت السفينة رحلتها من ميناء بريمرهافن بألمانيا في 10 أبريل 2019 متجهة جنوبا في رحلة ممتدة عبر العديد من الموانئ الأوروبية بالبحر المتوسط ثم عبورها لقناة السويس متجهة جنوبا في رحلة عبر الموانئ الآسيوية لتصل ميناءها الأخير، بمشيئة الله، في شنغهاي بالصين في أول يونيو 2019.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة للقناة بعد ما شهدته من تطوير كبير خصوصا بعد إنشاء قناة السويس الجديدة التي يسرت عبور هذه النوعيات العملاقة حيث حافظت على صدارة القناة عالمياً وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في ارتفاع عائدات القناة بجانب السياسات التسويقية المرنة التي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

كما أعرب، ربان السفينة "تشارلز تيجي" عن سعادته بعبوره في القناة اليوم بهذه السفينة العملاقة التي تعبر القناة في أول رحلة لها مؤكدا على التأثير الإيجابي الكبير للقناة الجديدة على حركة عبور السفن في القناة والوفر الكبير الذي حققته في زمن الرحلة فضلاً عن السلاسة الكبيرة في حركة العبور، وكذلك الوفر في الوقود بما له من تأثير إيجابي على البيئة. كما أشاد ربان السفينة بكفاءة الخدمات الملاحية التي تقدمها هيئة قناة السويس مؤكدا على كفاءة المرشدين وجميع القائمين على حركة الملاحة.

هذا شهدت حركة الملاحة اليوم كذلك عبور 37 سفينة عملاقة من الإتجاهين بحمولات بلغت 3.4 مليون طن وكان من بين تلك السفن 8 سفن عملاقة تبلغ حمولة كل منها من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن. أكبر سفينة عبرت القناة اليوم من الشمال هي سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة EVER GIFTED وحمولتها 222.2 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سريلانكا، فيما كانت أكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC MIRJAMوحمولتها 200 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مصر.











الفريق أسامة ربيع وعلى يمينه ربان السفينة وبرفقته مرشدي هيئة قناة السويس