"صحة الدقهلية": رفع درجة الاستعداد لاحتفالات شم النسيم وتكثيف الرقابة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، ومنع جميع الإجازات للعاملين، وذلك استعداد للاحتفالات أعياد شم النسيم.

وأوضح وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر جميع أدوية الطوارئ بها، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التي قد تحدث.

وأكد على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث، وبناء على توجيهات الي إدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارات الصحية، تم عمل فرق مرورية للإنتشار بجميع مراكز المحافظة للمرور على أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والنوادي وقاعات الأفراح، للمرور على أعمال النظافة العامة، والتأكد من صلاحية مياه الشرب، وأخذ عينات من المياه من جميع الأماكن، والمرور على حمامات السباحة والتأكد من جميع الاشتراطات الصحية.

كما أكد وكيل الوزارة على انتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك المملحة والطازجة، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ وأخذ عينات لفحصها حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية، كما أكد وكيل الوزارة دور إدارة الأمراض المعدية بالمديرية وذلك من خلال تنشيط ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات والإبلاغ الفوري للحالات، ودور التثقيف الصحي للمواطنين وتعريف حالات الأمراض المعدية وكذلك رفع درجة الإستعداد بمستشفيات الحميات.