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شاهد فى دقيقة.. مواد لا تضاف للمجموع بامتحانات أولى ثانوى ويؤديها الطالب ورقيا

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مواد لا تضاف للمجموع بامتحانات أولى ثانوى ويؤديها الطالب ورقيا طلاب الصف الأول الثانوى - أرشيفية
كتب محمد طه حسين
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يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان فى عض المواد بشكل إلكترونى وهى المواد الأساسية وبعضها ورقيا،  "اليوم السابع" يقدم فى 6 معلومات تفاصيل المواد التى يمتحن فيها الطالب إلكترونيًا، والمواد الورقية، فى الامتحانات المنتظر عقدها فى 19 مايو المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.
 
 
1 ـ المواد التى تمتحن ورقيًا هى التربية الوطنية والتربية الدينية.
2ـ المديريات والإدارات تحدد موعد انطلاق امتحان المواد غير المضافة للمجموع.
3ـ الامتحان الورقى سيكون قبل الإلكترونى أى قبل 19 مايو.
4ـ الإدارات التعليمية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بالمواد الورقية.
5ـ الامتحان سيكون مثل السنوات السابقة فى طريقة أدائه ودرجات الاختبار لن تضاف للمجموع.
6ـ المواد التى تختبر بشكل إلكترونى هى:  اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاريخ والرياضيات واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الأولى".

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التعليم

مواد لا تضاف للمجموع

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