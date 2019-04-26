سيول إيران تعيد جثة جندى عراقى مفقود خلال الحرب مع طهران فى الثمانينات

كتب محمد جمال ووكالات

أعلنت السلطات العراقية، العثور على رفات جندى فقد خلال الحرب مع إيران في ثمانينات القرن الماضي، وجرفته سيول قوية ليستقر قرب بلدة المشرح فى محافظة ميسان جنوبى العراق.

وأوضح مسؤول محلى فى محافظة ميسان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم ، أن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، عاد للعراق مع السيول، وجرى التعرف عليه من قرص معدنى بقلادة معلقة فى الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية".



الجندى العراقى عبد الأمير حاج جبار الجادرى

وفقد الجادرى عام 1982 خلال اجتياح القوات العراقية مدنا إيرانية حدودية، ردا على قصف الجيش الإيرانى لمدينة البصرة جنوبى العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس المجلس المحلى لناحية الفجر فى المحافظة، زهير كامل، قوله، إن "أهالى ناحية الفجر تسلموا رفات المقاتل فى الجيش العراقى عبد الأمير حاج جبار الجادرى الذى فقد فى عام 1982 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، أى قبل 37 عاما".

ولفت المسؤول المحلى، إلى أن السيول الإيرانية القادمة إلى البلاد حملت رفاته إلى منطقة المشرح في المحافظة الجنوبية المحاذية للحدود مع إيران.



متعلقات الجندى

من جهته، أكد نجل الجندي المفقود، أن "والدته بقيت طوال تلك السنين تنتظر عودة زوجها".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ذكرت أنها خاصة لتشييع الجادري إلى مثواه الأخير.