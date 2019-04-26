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سفير السعودية بالإمارات يزور معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019.. صور

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:07 م
سفير السعودية بالإمارات يزور معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019.. صور سفير السعودية بالإمارات
رسالة أبوظبى - بلال رمضان
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بلال
 
قام تركى بن عبد الله الدخيل، السفير السعودى فى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019، والذى تستمر فعالياته حتى 30 أبريل، وتحل دولة الهند ضيف شرف هذه الدورة.
 
سفير السعودية بالإمارات يزور معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019 (1)
 
 
وخلال جولته فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب، تفقد السفير السعودى، جناح دائرة أبوظبى للثقافة والسياحة، واستقبله عبد الله ماجد آل على، المدير التنفيذى لقطاع دار الكتب بالإنابة فى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى.
 
سفير السعودية بالإمارات يزور معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019 (2)
 
كما رافق عبد الله ماجد آل على، السفير السعودى فى جولته المعرض، حيث استعرض تفاصيل المشاركات المحلية والعربية والعالمية وما تقدمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات قرائية وفعاليات تستهدف جميع الفئات العمرية وتسهم فى التعريف بالتراث الوطنى والإرث الثقافى للدول المشاركة. كما اطلع على مبادرات ومشاريع الدائرة الرامية إلى تفعيل المشهد الثقافي، ودعم الوصول إلى المعرفة، وجعل القراءة ممارسة يومية فى حياة الأفراد.
 
سفير السعودية بالإمارات يزور معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019 (3)
 
وعبر السفير السعودى عن سعادته وإعجابه بركن شخصية المعرض "فتاة العرب"، واحتفاء المعرض بالتراث الشعرى والمنجز الأدبى للشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، وعلاقتها بالتحولات التاريخية التى شهدتها الإمارات والخليج خلال العقود الأربعة الماضية، وأهمية دور الشعراء والشعر فى تجسيد هذه التحولات المصيرية فى حياة المكان وإنسانه.
 

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