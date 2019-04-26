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سريلانكا تعلن مقتل زعيم جماعة مسلحة متهمة بالتورط فى هجمات الفصح

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:06 ص
سريلانكا تعلن مقتل زعيم جماعة مسلحة متهمة بالتورط فى هجمات الفصح سريلانكا
أ ش أ
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أعلن مسئولون سريلانكيون اليوم الجمعة مقتل المشتبه فى كونه زعيم "جماعة التوحيد الوطنية" المسلحة، التى اتهمتها السلطات السريلانكية بالتورط فى تنفيذ هجمات أحد عيد الفصح الدامية، خلال التفجير الذى استهدف فندق "شانجريلا" - واحد من بين 6 فنادق وكنائس تم استهدفها خلال الهجمات.

 

وقالت الشرطة - عبر حساب رسمى لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن زعيم الجماعة المسلحة محمد زهران المعروف بخطاباته شديدة التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعى قُتل خلال أحد التفجيرات الانتحارية التسعة، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثانى للجماعة.


وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو اليوم تواجدا أمنيا مكثفا فى الوقت الذى تحذر فيه السلطات من احتمالية شن هجوم آخر وتسعى لملاحقة مشتبه بهم قد يكون بوسعهم الحصول على مواد متفجرة.


وكانت وزارة الصحة السريلانكية قد أعلنت - فى بيان - خفض أعداد القتلى جراء التفجيرات الإرهابية إلى نحو 253 بدلا من 359 قتيلا.


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