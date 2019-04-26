زعيم المعارضة البريطانية يقرر عدم حضور اى عشاء رسمى مع ترامب

لندن (رويترز)

قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الجمعة إنه رفض دعوة لحضور عشاء رسمي سيكون أحد أهم جوانب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا خلال يونيو.

وقال كوربين في بيان "لا ينبغي لتيريزا ماي (رئيسة الوزراء) أن تمد البساط الأحمر لزيارة دولة لتكريم رئيس يمزق معاهدات دولية حيوية، ويؤيد إنكار التغير المناخي، ويستخدم لهجة تنطوي على عنصرية وكراهية للمرأة".

وطالما انتقد الزعيم اليساري السياسة الخارجية الأمريكية، وقال في الآونة الأخيرة إنه ينبغي عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة حيث يواجه تهمة الاختراق الالكتروني.

وقال كوربين إنه سيرحب بالاجتماع مع ترامب "لبحث كل القضايا ذات الاهتمام المشترك" لكنه قال إن الحفاظ على العلاقات مع واشنطن لا يستلزم "بهرجة وتشريفات زيارة الدولة".

ويزور ترامب بريطانيا في الفترة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران حيث سيصبح ثالث رئيس أمريكي فقط تستقبله الملكة إليزابيث في زيارة دولة.