رئيس وزراء ماليزيا يدعو إلى حماية ممرات "الحزام والطريق" وأن تكون مفتوحة للجميع

بكين /أ ش أ/

أكد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد دعم بلاده الكامل لاستراتيجية الصين لتطوير "الحزام والطريق" والقائمة على بناء البنى التحتية لإحياء مسارات طريق الحرير القديمة التى تربط آسيا وأجزاء أخرى من العالم عبر السكك الحديدية والمطارات وخطوط الأنابيب وغيرها من الوسائل، مشددا على أن بلاده ستستفيد من مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الصلة.

وقال مهاتير محمد –فى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى فى مركز الصين الوطنى للمؤتمرات بالعاصمة بكين اليوم الجمعة- إن "مبادرة الحزام والطريق فكرة عظيمة، وأنا أؤيد بالكامل المبادرة، ومتأكد أن ماليزيا سوف تستفيد من هذه المشاريع"، داعيا إلى حماية الممرات على طول طرق "الحزام والطريق"، وأن تكون مفتوحة للجميع.

وأضاف :"هناك عنصر أساسى يتمثل فى حرية المرور على طول هذه الطرقات والممرات" المرتبطة بالمبادرة، محذرا من أن "المتاعب البيروقراطية سوف تبطيء سرعة السفر، لذلك من الضرورى أن تكون هذه الممرات حرة ومفتوحة للجميع".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا أنه يجب أيضا أن تكون الممرات آمنة لأن "الإرهاب والحروب ستجعل هذه العجائب الحديثة (التنمية التى توفرها مشاريع المبادرة) عاجزة عن تقديم الفوائد التى تعد بها".