video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء ماليزيا يدعو إلى حماية ممرات "الحزام والطريق" وأن تكون مفتوحة للجميع

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:53 ص
رئيس وزراء ماليزيا يدعو إلى حماية ممرات "الحزام والطريق" وأن تكون مفتوحة للجميع مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
بكين /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد دعم بلاده الكامل لاستراتيجية الصين لتطوير "الحزام والطريق" والقائمة على بناء البنى التحتية لإحياء مسارات طريق الحرير القديمة التى تربط آسيا وأجزاء أخرى من العالم عبر السكك الحديدية والمطارات وخطوط الأنابيب وغيرها من الوسائل، مشددا على أن بلاده ستستفيد من مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الصلة.

وقال مهاتير محمد –فى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى فى مركز الصين الوطنى للمؤتمرات بالعاصمة بكين اليوم الجمعة- إن "مبادرة الحزام والطريق فكرة عظيمة، وأنا أؤيد بالكامل المبادرة، ومتأكد أن ماليزيا سوف تستفيد من هذه المشاريع"، داعيا إلى حماية الممرات على طول طرق "الحزام والطريق"، وأن تكون مفتوحة للجميع.

وأضاف :"هناك عنصر أساسى يتمثل فى حرية المرور على طول هذه الطرقات والممرات" المرتبطة بالمبادرة، محذرا من أن "المتاعب البيروقراطية سوف تبطيء سرعة السفر، لذلك من الضرورى أن تكون هذه الممرات حرة ومفتوحة للجميع".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا أنه يجب أيضا أن تكون الممرات آمنة لأن "الإرهاب والحروب ستجعل هذه العجائب الحديثة (التنمية التى توفرها مشاريع المبادرة) عاجزة عن تقديم الفوائد التى تعد بها".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كازاخستان السابق: مبادرة "الحزام والطريق" توفر فرصا تنموية كبيرة

كلمة شاملة للسيسى فى افتتاح قمة "الحزام والطريق" بالصين.. الرئيس يستعرض الطفرة الصاعدة لمؤشرات الاقتصاد المصرى.. والقاهرة تتأهل كمركز إقليمى للطاقة.. ويرحب بتدشين شراكات جديدة وتعزيز القائمة مع الجانب الصينى

رئيس وزراء ماليزيا

أخبار ماليزيا

الحزام والطريق




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة