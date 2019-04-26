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رئيس سريلانكا: الشرطة تسعى لإلقاء القبض على 140 شخصا على صلة بتنظيم داعش

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:36 ص
رئيس سريلانكا: الشرطة تسعى لإلقاء القبض على 140 شخصا على صلة بتنظيم داعش مايثريبالا سيريسين رئيس سريلانكا
رويترز
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قال الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا، اليوم الجمعة، إن الشرطة تبحث عن 140 شخصا، يعتقد أن لهم صلات بمجموعة تنظيم داعش التى نفذت هجمات على كنائس وفنادق فى عيد القيامة وأوقعت 253 قتيلا.

وأضاف قائلا للصحفيين، إن شبانا سريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم المتشدد منذ عام 2013، وإن كبار قيادات الدفاع والشرطة لم تبلغه بمعلومات أشارت لاحتمال وقوع هجمات وشيكة.

وألقى الرئيس باللائمة أيضا على حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسيج، فى إضعاف نظام المخابرات بتركيزها على مقاضاة عسكريين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التى استمرت عشر سنوات مع الانفصاليين التاميل.

 


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