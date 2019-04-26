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بتكلفة 450 مليون جنيه..

رئيس جامعة سوهاج : انشاء كليات الألسن والحاسبات والمعلومات ضمن الموزانة الجديدة

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس جامعة سوهاج : انشاء كليات الألسن والحاسبات والمعلومات ضمن الموزانة الجديدة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة
سوهاج - محمود مقبول
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اعتمدت جامعة سوهاج ضمن موازنة العام المالى الجديد 450 مليون جنيه تقريبا لكليات الالسن والحاسبات والمعلومات وورش كلية الهندسة والصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

 

وأوضح عزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قد أنتهت قبل ذلك  من إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بثلاث مشروعات جديدة هى كلية الالسن وكلية الحاسبات والمعلوماتوورش كلية الهندسة والصالة المغطاه بكلية التربية الرياضية.

 

وأضاف عزيز أن المشروعات الجديدة هى إضافة جديدة إلى جامعة سوهاج فى ظل خطة التطوير التى تقوم بها الجامعة من خلال إدخال كليات جديدة وتقديم خدمات طلابية فائقة المستوى.

 


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