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رئيس جامعة المنصورة: تأجيل امتحانات الكليات عالية الكثافة لما بعد رمضان

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:00 ص
رئيس جامعة المنصورة: تأجيل امتحانات الكليات عالية الكثافة لما بعد رمضان د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسى للكليات ذات الكثافة الطلابية العالية مثل التجارة إلى ما بعد شهر رمضان الكريم؛ لأن هذه الكليات تحتاج إلى إجراء الامتحانات على 3 فترات خلال اليوم وهو ما لا يتناسب مع شهر رمضان الكريم.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل الامتحانات بالجامعة ستنتهى بفترة كافية قبل الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن كليات الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق العملية الامتحانية.


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اشرف عبد الباسط




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