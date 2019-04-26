video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط: منع إجازات الأطباء بالمستشفى الجامعى خلال شم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:40 م
رئيس جامعة أسيوط: منع إجازات الأطباء بالمستشفى الجامعى خلال شم النسيم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والمشرف على كلية الطب، عن إعلانه حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعدادات القصوى داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى تكليفه الدكتور حسن عبد الطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن منع أجازات الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال العام، ووحدات الطوارئ والحوادث خلال الأيام المقبلة، مع تشديده على ضرورة إلتزام أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالتواجد داخل أقسام الاستقبال وتوفير كميات كافية من المواد الطبية اللازمة لإسعاف الحالات المرضية الطارئة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مع الحفاظ على أماكن شاغرة من الأسرة ووحدات العناية المركزة تحسباً لأى ظروف طارئة.

 كما شدد الدكتور طارق الجمال، على ضرورة زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة أية احتمالات لاستقبال حالات تسمم غذائى التى من الممكن أن تنجم من تناول الأسماك الفاسدة خلال شم النسيم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط

اسيوط

اخبار مصر

اخبار اسيوط

جامعة اسيوط

شم النسيم

اخبار المحافظات

منع اجازات الاطباء

رئيس جامعة اسيوط




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة