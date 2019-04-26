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رئيس البرلمان العراقى: نحرص على استمرار التواصل مع أمريكا وتفعيل التعاون

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:00 ص
رئيس البرلمان العراقى: نحرص على استمرار التواصل مع أمريكا وتفعيل التعاون محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى
بغداد أ ش أ
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الخميس، حرص العراق على استمرار التواصل مع أمريكا وتفعيل التعاون الثنائى، فيما أشار وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى إلى أن المجلس يسعى لأن يكون العراق مستقرا ولديه علاقات متينة مع كل أصدقائه وشركائه.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الحلبوسى استقبل، وفد من لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، ضم عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهورى عن ولاية يوتا السيناتور مت رومني، وعضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى عن ولاية كينكتكت السيناتور كريس ميرفي، وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى العراق جوى هود.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا استمرار التواصل وتطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة فى كافة المجالات، أبرزها ما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية وإعادة النازحين إلى مدنهم، لافتا الى أن اللقاء ناقش مساهمة الشركات الأمريكية للعمل فى العراق، ودعم الحكومة؛ لتنفيذ برنامجها الحكومي، من أجل توفير الخدمات للمواطنين فى مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم، واستمرار دعم القوات الأمنية؛ للقضاء على الفكر المتطرف.

من جهته، عبر الوفد الأمريكى عن سعادته للواقع الجديد فى العراق بعد القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ومجلس الشيوخ الأمريكى يسعى إلى أن يكون العراق مستقرا ولديه علاقات متينة مع كل أصدقائه وشركائه.

 


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