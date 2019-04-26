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دواوين الوزارات.. التعليم: مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين 1120.5 جنيه

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. التعليم: مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين 1120.5 جنيه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد – على عبد الرحمن
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة: اللاجئون ينتفعون بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة

 

وزارة الأوقاف:

ننشر الخطة الدعوية والملتقيات الفكرية فى شهر رمضان بمساجد الإسكندرية

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين 1120.5 جنيه

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ440 ألف طن

 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى: "المالية" وافقت على دعم المستشفيات الجامعية بنصف مليار جنيه

 

وزارة القوى العاملة:

 القوى العاملة تتابع إجراءات تنفيذ إجازة 25 أبريل بالمنشآت والمصانع

 

وزارة التموين:

 معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" يرفع شعار التخفيضات.. تزايد اإرقبال على شراء السلع فى اليوم الثانى.. كيلو سكر مكعبات بـ10 جنيهات واللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيهًا.. وزير التموين: 1400 فرع ثابت ومتحرك للمعرض

 

 وزارة البيئة:

وزيرة البيئة تكرم الفريق المصرى الفائز فى المسابقة الإقليمية للابتكارات الخضراء

 

وزارة الكهرباء:

 وزير الكهرباء: خلال عامين يحصل المواطن على خدمة بجودة عالية بنسبة 100%.. التوسعات بالشبكة تمثل 10 أضعاف ما تم تطويره آخر 60 عاما.. ونواجه صعوبات فى تنفيذ بعض المشروعات بسبب اعتراضات الأهالى على الخطوط الجديدة


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