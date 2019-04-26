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خطة وزارة السياحة لزيادة الحركة الوافدة من السوق الصينى × 10 معلومات

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:00 ص
خطة وزارة السياحة لزيادة الحركة الوافدة من السوق الصينى × 10 معلومات سياح صينيين
كتبت آمال رسلان
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وضعت وزارة السياحة خطة ترويجية تستهدف السوق الصينى خلال العام 2019 لرفع الحركة الوافدة منه، حيث يعد من أهم الأسواق الواعدة التى تضعها الوزارة على قائمة أولوياتها، ضمن استراتيجيتها لتنويع الأسواق السياحية والتركيز على العالية الإنفاق واليوم السابع توضح لقرائها أهم معالم الخطة فى 10 معلومات كالتالي:

1 - السوق الآسيوي احتل فى 2018 المرتبة الثالثة فى الأسواق المصدر للسياحة لمصر بعدد 669 ألف و 429 سائح.

2 – كان نصيب الصين فى 2018 من هذا العدد 234 ألف و 747 سائح.

3 – تستهدف وزارة السياحة مضاعفة الأعداد خلال منتصف 2019 لأكثر من مليون سائح

4 – فى 2017 حققت السياحة الصينية 160  ألفا إلى 300 ألف.

5 - ترتيب المقاصد السياحية وفقا للإقبال هي أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان ، والإسكندرية ، والغردقة.

6 – حققت هيئة تنشيط السياحة نجاحا خلال مشاركتها فى معرض cottm فى الصين.

7 -  تم على هامش المعرض عقد لقاءات مهنية مع الشركات ومنظمى الرحلات والاعلاميين المتخصصين.

8 – عقدت وزارة السياحة 3 ورش عمل فى 3 مدن صينية، بالإضافة إلى رحلتين تعريفيتين لوفود صينية، إلى جانب الإشتراك فى أربعة معارض فى أقل من عام.

9 - تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سيشوان اير لاينز، كبرى الشركات العاملة فى السوق الصينى.

10 – بناء على اتفاقية التعاون تم فتح خط طيران ايرباص 350 من رحلتين إلى 3 رحلات فى الاسبوع من مقاطعة سيشوان إلى القاهرة.

 

 


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