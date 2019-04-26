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خالد صلاح: نحتاج جهاز تسويق سياسى لمصر يواجه تربص الإعلام الدولى

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:04 م
خالد صلاح: نحتاج جهاز تسويق سياسى لمصر يواجه تربص الإعلام الدولى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"
كتب محمد رضا
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تواجه الدولة المصرية حملات إعلامية دولية ممنهجة لتشويه صورتها والتقليل من قيمة إنجازاتها فى ظل قيادتها السياسية الحالية، وتشن الحملات الممولة من هنا وهناك لضرب الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ولكن قوة وإرادة القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى يقفان حائلًا أمام كل هذه المخططات، إلا أن ما ينقص تلك المعادلة وجود إعلام محلى قوى يسوق عالميًا لمصر وسياساتها بشكل صحيح فى مواجهة حالات التربص والتشويه.

تدوينة الكاتب الصحفى خالد صلاح
تدوينة الكاتب الصحفى خالد صلاح

 

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، هذا الأمر، حيث قال "مازلت أعتقد أننا نحتاج لجهاز تسويق سياسى لمصر يعمل على الصعيد الدولى نحن نتحرك بقوة (اقتصاديًا وماليًا واستثماريًا وسياسيًا)، لكن التربص الإعلامى الدولى يقتطع أحداثًا خارج السياق ويتصيد بالباطل دائمًا وإعلامنا الداخلى يتحرك بمنطق الدفاع لا الهجوم.. حان الوقت لأن نتحول إلى الهجوم".

 

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، "الإنجاز الكبير الذى حققته مصر بقيادة الرئيس السيسى يتعرض لحملات منظمة متوحشة وهمجية وظالمة، والتفكير فى التسويق السياسى هو محاولة لاستعادة العدل الغائب فى الإعلام الدولى، ولا ينبغى أن نرضخ لهذا الإعلام الظالم، بل يجب علينا مواجهته بالحق وبقوة المنطق وفضح كذبه المستمر".

الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الاستاذ علي

استاذ خالد الاعلام الدولي وخاصة المتامرك والمتصهين والمتاخون يتعمد قلب الحقائيق

اخي الاستاذ خالد هذا الاعلام الدولي يعرف الحقائق كاملة لاكنه يتعمد اظهار السلبيات وينكر الايجابيات يركو علي كل سلبي وينسي بل يتعمد تناسي وانكار كل ماهو جيد واخفاء كل ماهو انجاز.هذا النوع من الاعلام موجه من دول واشخاص ومؤسسات لا تريد الخير لمصر ولا لشعبها.هذا الاعلام تخربي يهدف الي نشر الفتن عند طريق رسائل التشكيك لاحباط وخفض معنويات الشعب 

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