جهاز أكتوبر: 85% نسبة تنفيذ مشروع جنة بالمدينة واستلام أول موقع 30 يونيو

كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، أن نسبة تنفيذ مشروع جنة بلغت 85% فى الموقع الأول والذى يتضمن حوالى 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر، ومن المقرر استلام الوحدات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

وأضاف المهندس شريف مجدى، لـ"اليوم السابع" أن الموقع الثانى لمشروع جنة بالمدينة يتضمن 168 عمارة بواقع 4032 شقة، ومن المقرر أن يتم استلام الوحدات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 يونيو 2020 .

من ناحية أخرى وبما يتعلق بالحملات التى يتم تنظيمها للقضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة، قال المهندس شريف مجدى، أنه يتم مصادرة نحو 12 توك توك يوميا من على المحاور الرئيسية، لافتا إلى أن بدائل التوك توك داخل المدينة تم توفير سيارات فان 7 راكب ، ووسائل نقل أخرى بديلة عن التوك توك، لافتا إلى أن أصحاب التوك توك الراغبين فى ترخيص سيارات فان يتم السماح لهم.