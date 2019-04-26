توقيع الكشف الطبى على 2400 مواطن بقافلة طبية بقرية البستان بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية البستان بمركز دمياط، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضافت محافظ دمياط خلال بيان لها اليوم، أنه تم خلال فعاليات تلك الحملة الكشف على 2400 مواطن بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تحويل 191 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ثلاث حالات.

ووجهت محافظ دمياط الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على رعايتها المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.