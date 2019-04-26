تموين المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لشم النسيم وغرفة عمليات بكل مركز

المنوفية _ فريق المحافظات

أعلن عاطف هلال وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ﻻستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك عن طريق الحملات التفتيشية المكثفة من قبل مديرية التموين بجميع أنحاء المحافظة بالأسواق والمخابز والمحلات التجارية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل مدير التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية وأخرى بكل مركز لمتابعة الحملات التفتيشية لحظة على محلات الأسماك والفسيخ خلال الاحتفالات بعيد شم النسيم .

وأكد أنه تم ضبط سلع مجهولة المصدر ومتنهية الصلاحية خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مباحث التموين بالمديرية، مشيرا إلى أن كل مايهمنا هى صحة المواطن المنوفى.