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تكثيف الخدمات الأمنية بالسكة الحديد والمترو لتأمين الاحتفالات بالأعياد..صور

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:42 م
تكثيف الخدمات الأمنية بالسكة الحديد والمترو لتأمين الاحتفالات بالأعياد..صور تمشيط أمني بالسكة الحديد
كتب محمود عبد الراضي
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كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية وتفعيل نقاط التفتيش بكافة محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، إلى جانب انتشار قوات الحماية المدنية حرصاً على سلامة المواطنين فى إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حالياً، حيث إضطلعت كافة الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين كافة المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية ووسائل النقل العام، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.
 
 
وشهدت الخدمات الأمنية مروراً مكثفاً من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية للتأكد من إلمام القوات بالمهام الموكلة إليهم، وجاهزيتهم لمواجهة المواقف الطارئة، والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.
 
 
وواصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها المكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات ،حيث أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية (سرقات عامة - مخدرات - سلاح أبيض - نشل ) ، و(73) باعة جائلين، وكذا (1538) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.
 
 
كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين قطار (القاهرة- أسوان) من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده داخل القطار وبحوزته أسلحة نارية عبارة عن  8 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات) كما عثر بحوزته على لفافة بداخلها مادة تشبه مخدر الأفيون وزنت حوالى 4 جرام، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة لتوصيلها لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو، والمادة المخدرة بقصد التعاطى.. جارى العمل للوقوف على مصدر الأسلحة وضبط الأشخاص المتعاملين معه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات.
 
الكلاب البوليسة تمشط سكة حديد مصر
الكلاب البوليسة تمشط سكة حديد مصر

انتشار شرطي
انتشار شرطي

بوابات الكترونية
بوابات الكترونية

تأمين السكة الحديد
تأمين السكة الحديد

تفتيش المترددين على السكة الحديد
تفتيش المترددين على السكة الحديد

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

ضبط أسلحة
ضبط أسلحة
 

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