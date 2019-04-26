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تقرير مفتش الصحة يحدد مصير متهم بحيازة عبوات شاى مجهولة المصدر بعين شمس

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:00 ص
تقرير مفتش الصحة يحدد مصير متهم بحيازة عبوات شاى مجهولة المصدر بعين شمس حملة تموينية - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى بعرض 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر على مفتش الصحة.

ونجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط أمين عهدة لفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة  - بدائرة قسم شرطة عين شمس أثناء حيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (35,280) ألف عبوة "شاى" غير مطابقة للمواصفات القياسية.

بالفحص الظاهرى تبين احتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب وتغير ملحوظ فى الرائحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 


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