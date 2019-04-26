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تعرف على خريطة معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان فى الجيزة

الجمعة، 26 أبريل 2019 03:34 ص
تعرف على خريطة معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان فى الجيزة معرض أهلا رمضان
كتب سيد الخلفاوى
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افتتحت محافظة الجيزة عددًا من معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان، والتى تقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. 
 

وفى السطور التالية يقدم "اليوم السابع" أماكن معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان:

 

1- معرض بشارع الملك فيصل على مساحة 2000متر بمشاركة 50 شركة وعارض. 
2- معرض بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة على مساحة 600 متر مربع. 
3- معرض بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل. 
4- معرض بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.
5- المعارض بها تخفيضات من 20 لـ30% 
 
 
 

 


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