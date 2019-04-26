تعرف على خريطة معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان فى الجيزة

افتتحت محافظة الجيزة عددًا من معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان، والتى تقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



وفى السطور التالية يقدم "اليوم السابع" أماكن معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان:

1- معرض بشارع الملك فيصل على مساحة 2000متر بمشاركة 50 شركة وعارض.

2- معرض بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة على مساحة 600 متر مربع.

3- معرض بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل.

4- معرض بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

5- المعارض بها تخفيضات من 20 لـ30%