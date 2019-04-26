video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات بنى سويف بمناسبة عيد القيامة وأعياد الربيع

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:33 ص
تعرف على استعدادات بنى سويف بمناسبة عيد القيامة وأعياد الربيع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق
أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف رفع درجة الاستعداد للقصوى بالقطاعات الحيوية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.
 
وأصاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين  للاحتفال بهذه المناسبة.
 
وأشار المحافظ إلى تكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
 
وأكد المحافظ قيام شرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية، للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ بالقاهرة والجيزة لاستقبال شم النسيم.. تكثيف الحملات على محال الفسيخ والرنجة لضبك الفاسد منها.. وإلغاء الإجازات للأطباء وسيارات إسعاف بمحيط الحدائق.. و140 أتوبيسا لخدمة المتنزهات

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

أعياد الربيع




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة