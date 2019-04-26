تعرف على استعدادات بنى سويف بمناسبة عيد القيامة وأعياد الربيع

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف رفع درجة الاستعداد للقصوى بالقطاعات الحيوية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.
وأصاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة.
وأشار المحافظ إلى تكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ قيام شرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية، للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها.
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