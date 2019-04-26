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الجمعة، 26 أبريل 2019 07:47 ص
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تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:00 ص
تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة احتفالات شم النسيم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تستعد محافظة القاهرة لشم النسيم وعيد القيامة برفع حالة الطوارئ خاصة فى القطاعات الخدمية، ويستعرض اليوم السابع فى السطور التالية أهم استعدادات القاهرة لشم النسيم وعيد القيامة.
 
1. رفع الاشغالات حول الكنائس والحدائق والتأكد من رفع كفاءة الانارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها .
2. تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى.
3. تكثيف الحملات المشتركة على الأسواق لفحص المعروض من المواد الغذائية مثل الأسماك المملحة والمدخنة والمحفوظة.
4. تركيز سيارات للإسعاف بأماكن الحدائق والمتنزهات .
5. مراجعة النظافة وولاعات الإنارة حول الكنائس والحدائق
6. رفع كافة المخلفات وخاصة مخلفات الأسماك والرنجة .
7. التأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية داخل الحدائق.
8. تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان.
9. غلق أى مرسى ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان .
10. تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات.
11. إعلان حالة الطوارئ القصوى فى كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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