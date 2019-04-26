تركيا تأمر باعتقال 210 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بجولن

رويترز

قال مكتب المدعى العام فى اسطنبول اليوم الجمعة إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسؤولية تحركات الجيش عام 2016.

وذكر المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا عن خفر السواحل ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

ويشتبه فى أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات. ونفى كولن أى دور له فى تحركات الجيش.

وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص فى انتظار المحاكمة منذ تحركات الجيش وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجرى بصورة منتظمة ،كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفا من موظفى الحكومة ورجال الجيش.