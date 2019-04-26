ترحيل 6 صحفيين إلى السجن فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب

أنقرة أ ش أ

قامت السلطات التركية، بترحيل 6 صحفيين يعملون بإحدى الجرائد المعارضة إلى السجن، بعدما قضت محكمة استئناف تركية بتأكيد اتهامهم بالإرهاب فى وقت سابق.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، الخميس، أن رسام الكاريكاتير "موسى كارت" و5 آخرين يعملون فى صحيفة (جمهوريت) التركية المعارضة تم ترحيلهم إلى سجن يقع فى شمال غربى تركيا اليوم بعدما أيدت محكمة استئناف فى شهر فبراير الماضى إدانتهم بتهم تتعلق بمساعدة منظمات إرهابية.

وأضافت الشبكة أن الصحفيين حُكم عليهم بالسجن لحوالى 5 سنوات، مشيرة إلى أن هناك صحفيين آخرين من (جمهوريت) حكم عليهم بمدد أكبر لا يزال بإمكانهم استئناف الحكم فى المحكمة العليا التركية.

من ناحية أخرى، نقلت (إيه.بي.سي.نيوز) عن نقابة الصحفيين فى تركيا قولها إن 133 صحفيا يقبعون فى سجون البلاد خلال الوقت الحالي.

وتعد (جمهوريت) من أبرز الصحف المعارضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان؛ مما أثار معه مخاوف حول مصير هؤلاء الصحفيين وحرية الصحافة فى تركيا.