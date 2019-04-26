ترامب يحث الأمريكيين على التطعيم ضد الحصبة بسبب التفشى الخطير للمرض

رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الأمريكيين على حماية أنفسهم بتلقي تطعيم ضد مرض الحصبة ، والذى كان أعلن القضاء عليه من قبل، إلى أعلى مستوى فى الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وأدى التفشي المتنامي للمرض في جيوب في أنحاء البلاد لفتح تحقيقات في قطاع الصحة العامة في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وأعلن مسؤولون الثلاثاء فرض الحجر الصحي فى جامعتين في لوس أنجلوس.

وفى سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون إن انتشار الحصبة على مستوى الولايات المتحدة دفع مسؤولى قطاع الصحة إلى وضع عشرات الأشخاص فى الحجر الصحى فى اثنتين من جامعات لوس أنجلوس، هما جامعة كاليفورنيا وجامعة ولاية كاليفورنيا.

يجيء هذا فى وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة بالحصبة منذ أعلنت القضاء على الفيروس عام 2000.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أكدت حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة هذا العام حتى الآن. وتركز عدد كبير من حالات الإصابة فى ولايتى نيويورك وواشنطن.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن كاليفورنيا أكدت 38 حالة إصابة.

والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدى لمضاعفات تفضى إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أى وفيات نتيجة الحصبة فى التفشى الأخير بالولايات المتحدة.

ويلقى مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة فى التفشى الأخير، الذى يتزامن مع ارتفاع عالمى فى انتشار المرض، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.