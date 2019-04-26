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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه خلال 4 جلسات

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:35 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه خلال 4 جلسات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.7 مليون ورقة منفذة على 566 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 85.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.67%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 993.3 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 200.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 26.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 291.1 مليون جنيه، بحجم تداول 49.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 14.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.3 مليار جنيه بحجم تداول 250.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 41 ألف عملية.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.
 

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