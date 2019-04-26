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تحقيقات النيابة تنهى الجدل: فتاة التجمع الأول انتحرت بسبب أزمة عاطفية

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 ص
تحقيقات النيابة تنهى الجدل: فتاة التجمع الأول انتحرت بسبب أزمة عاطفية انتحار فتاة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أنهت نيابة القاهرة الجديدة، الجدل فى واقعة وفاة فتاة بالتجمع الأول وتوصلت من خلال التحقيقات إلى أنها انتحرت ولا شبهة جنائية فى موتها وعليه صرحت بدفن جثتها بعدما تسلمت  تقرير الطب الشرعى الذى أكد عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت أمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وبدأت القضية بتلقى الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالإنتقال والفحص تبين أن القتيلة  فى منتصف العقد الثالث من العمر، وشنقت نفسها، وأثبتت التحريات أنها أقدمت على الانتحار بسبب مرورها بأزمة عاطفية.

 

 

 


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