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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:42 ص
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف وكثافة التشغيل.
 
وأضاف المصدر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف، و905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.
 
وأوضح المصدر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
 

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