video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بيكر هيوز: عدد حفارات النفط بأمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعى فى أكثر من 3 أشهر

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:09 م
بيكر هيوز: عدد حفارات النفط بأمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعى فى أكثر من 3 أشهر حفار نفط
رويترز
إضافة تعليق
سجل عدد حفارات النفط العاملة فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهى فى الثامن عشر من يناير مع مواصلة شركات الطاقة وقف تشغيل حفارات للأسبوع الثانى على التوالى ولخمسة أشهر متتالية بينما يمضى المنتجون المستقلون قدما فى تنفيذ خططهم لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
 
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل 20 حفارا نفطيا فى الأسبوع المنتهى فى السادس والعشرين من أبريل ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 805.
 
وتراجع عدد حفارات النفط النشطة فى أمريكا، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 825 حفارا قيد التشغيل.
 
ووفقا لبيكر هيوز، فإن متوسط إجمالى عدد حفارات النفط والغاز النشطة فى الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالى يبلغ 1036 متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوى منذ 2014. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيكر هيوز: عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع

بيكر هيوز

حفارات النفط

امريكا

نفط

اسعار النفط




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة