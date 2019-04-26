بيكر هيوز: عدد حفارات النفط بأمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعى فى أكثر من 3 أشهر

رويترز

سجل عدد حفارات النفط العاملة فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهى فى الثامن عشر من يناير مع مواصلة شركات الطاقة وقف تشغيل حفارات للأسبوع الثانى على التوالى ولخمسة أشهر متتالية بينما يمضى المنتجون المستقلون قدما فى تنفيذ خططهم لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل 20 حفارا نفطيا فى الأسبوع المنتهى فى السادس والعشرين من أبريل ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 805.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة فى أمريكا، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 825 حفارا قيد التشغيل.

ووفقا لبيكر هيوز، فإن متوسط إجمالى عدد حفارات النفط والغاز النشطة فى الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالى يبلغ 1036 متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوى منذ 2014. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.